Polonia | attivista condannata perché ha aiutato ad abortire una donna vittima di violenza domestica

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il diritto all’aborto di nuovo sotto attacco nel cuore dell’Europa, in. Dopo una battaglia durata quasi un anno, un tribunale di Varsavia ha condannato l’Justyna Wydrzynska a otto mesi di servizi sociali, per 30 ore al mese, per averunadi violenze domestiche ad. Sarebbe potuta andare ancora peggio all’del gruppo Abortion dream team che rischiava fino a tre anni di carcere con l’accusa di “aiuto all’aborto” e “possesso illegale di medicinali”. Wydrzynska era stata contattata a febbraio 2020 da Anna che aveva chiesto assistenza raccontando all’polacca di essere statadie che suo marito le aveva impedito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mastrobradipo : #Polonia, l'attivista Justyna #Wydrzynska condannata per aver aiutato una donna ad abortire. È la prima volta che a… - ulisse2003 : RT @squopellediluna: L’attivista per l’aborto Justyna Wydrzynska è stata condannata a 8 mesi di lavori socialmente utili in Polonia. Rischi… - karlkamus : RT @UAAR_it: #Polonia, l'attivista pro-choice Justyna Wydrzynska condannata a 8 mesi da un tribunale distrettuale per aver fornito a una do… - Lele76Lele : RT @UAAR_it: #Polonia, l'attivista pro-choice Justyna Wydrzynska condannata a 8 mesi da un tribunale distrettuale per aver fornito a una do… - FabioRocco86 : RT @UAAR_it: #Polonia, l'attivista pro-choice Justyna Wydrzynska condannata a 8 mesi da un tribunale distrettuale per aver fornito a una do… -

Il caso Sandormoch , scritto dall'per i diritti umani e ricercatrice nonché ex - ... con delegazioni di diversi paesi che si recano sul posto per onorare le proprie vittime (, stati ...'Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel giusto. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da ...Marta Lempart,polacca e fondatrice del movimento All - Poland Women's Strike, ha ... Ma abbiamo bisogno della voce dell'UE sull'indipendenza giudiziaria e sullo Stato di diritto in'. ...

Polonia, attivista condannata per avere spedito le pillole abortive a una donna incinta Vanity Fair Italia

Per gli attivisti, l'ultimo esempio è arrivato questa settimana ... L'Italia ha quindi aderito al gruppo di Visegrad — composto da Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia — nel rifiutarsi di ...BRUXELLES "Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel giusto. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da quei politici che vogliono tapparci la bocca. E a… Leggi ...