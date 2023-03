Polizia Locale e Kyma Ambiente aggredite a Paolo VI, Melucci: «Azioni intollerabili» (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’aggressione in piena regola contro gli operatori della Polizia Locale e di Kyma Ambiente, impegnati nel quartiere Paolo VI nelle operAzioni di rimozione di alcuni “falò” abusivi. Un mezzo dell’azienda di igiene urbana è stato danneggiato pesantemente, attraverso la foratura di uno degli pneumatici, mentre un’auto del corpo è stata raggiunta da una “sassaiola” che ha distrutto il lunotto posteriore. Non è stato possibile risalire agli autori di entrambi i gesti, ma sul posto sono stati avviati gli accertamenti del caso, proseguendo naturalmente nelle operAzioni di rimozione del materiale accumulato. «Azioni di questo genere non possono essere tollerate – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – non consentiremo che il presidio ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 17 marzo 2023) Un’aggressione in piena regola contro gli operatori dellae di, impegnati nel quartiereVI nelle operdi rimozione di alcuni “falò” abusivi. Un mezzo dell’azienda di igiene urbana è stato danneggiato pesantemente, attraverso la foratura di uno degli pneumatici, mentre un’auto del corpo è stata raggiunta da una “sassaiola” che ha distrutto il lunotto posteriore. Non è stato possibile risalire agli autori di entrambi i gesti, ma sul posto sono stati avviati gli accertamenti del caso, proseguendo naturalmente nelle operdi rimozione del materiale accumulato. «di questo genere non possono essere tollerate – le parole del sindaco Rinaldo– non consentiremo che il presidio ...

