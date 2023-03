Pnrr, Schillaci: “Obiettivi 2022 centrati, al lavoro per traguardi 2023” (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’Italia ha centrato tutti gli Obiettivi del Pnrr”, Piano nazionale di ripresa e resilienza, “fissati per il 2022 e stiamo lavorando per il raggiungimento dei traguardi previsti per il 2023”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a Palazzo Montecitorio a Roma all’evento ‘Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l’esperienza dell’ospedale Niguarda di Milano’. Parlando del Pnrr e delle prospettive per il servizio sanitario nazionale, Schillaci ha spiegato che “dobbiamo realizzare sempre più una integrazione efficace tra ospedale e territorio: l’attuazione della Missione 6 Salute del Pnrr incentrata sulle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’Italia ha centrato tutti glidel”, Piano nazionale di ripresa e resilienza, “fissati per ile stiamo lavorando per il raggiungimento deiprevisti per il”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Orazio, intervenendo a Palazzo Montecitorio a Roma all’evento ‘Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l’esperienza dell’ospedale Niguarda di Milano’. Parlando dele delle prospettive per il servizio sanitario nazionale,ha spiegato che “dobbiamo realizzare sempre più una integrazione efficace tra ospedale e territorio: l’attuazione della Missione 6 Salute delincentrata sulle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali e ...

