Plusvalenze | la Procura di Genova apre un’indagine sulla Sampdoria

La Procura di Genova ha aperto un'indagine sulla Sampdoria per il caso Plusvalenze. Una decisione che segue la ricezione dei fascicoli dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus da parte della Procura di Torino. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'indagine riguarda le cessioni di tre giocatori ma anche tutti i conti della squadra degli ultimi anni. Il Procuratore aggiunto Francesco Pinto ha dato delega di indagine al nucleo di polizia economico tributaria della Guardia di Finanza per far luce sui trasferimenti e sui conti del club. Le tre operazioni finite nel mirino sarebbero il passaggio di Emil Audero dalla Juventus alla Sampdoria per 20 milioni di euro e la vendita, sempre ai bianconeri, di Douda Peeters per 4 milioni ed Erasmo ...

