Playoff Serie A femminile | la Roma schiaccia la Fiorentina | 1-5 al Torrini

(Di venerdì 17 marzo 2023) Iniziano iper il Campionato italiano di. Scese in campo per la prima giornata questo pomeriggio,. La formazione giallorossa si è imposta nettamente sulle viola con un risultato in trasferta di 5-1. Conquistano i primi tre punti lene che già nella prima frazione di gioco si sono poste in triplo vantaggio: a sbloccare il risultato ci ha pensato Giacinti all’11esimo minuto, poi la rete di Giugliano, seguita nuovamente da un gol dell’attaccante numero 9, andata in doppietta. La seconda frazione si riapre con l’ennesima marcatura giallorossa, questa volta messa a segno da Wenninger. Vana la rete per le viola di Johannsdottir al 51esimo. Mette il sigillo sul match Glionna al 77esimo. Termina 1-5 aldi Firenze. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Martinscake1 : RT @sportface2016: Playoff #SerieA femminile: la #Roma schiaccia la #Fiorentina, 1-5 al Torrini - sportface2016 : Playoff #SerieA femminile: la #Roma schiaccia la #Fiorentina, 1-5 al Torrini - basketinside360 : Austin Daye, il ritorno a Pesaro: 'Darò tutto per raggiungere i playoff con i miei compagni di squadra' -… - laregione : ‘Vincere fa bene, ma bisogna voltare subito pagina’ - LegaVolleyFem : ????? #SerieA1 Weekend cruciale per playoff e salvezza, si chiude con il big match @SDBVolley - @ImocoVolley In TV s… -

I rosa ospitano il Modena, un avversario tosto e concorrente della squadra di Corini per un posto. LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio ore 20.30) PALERMO (3 - 5 - 2): Pigliacelli; ......dovuto raggiungere Palermo con il primo volo delle ore 6 per assistere all'anticipo diB ...Modena saranno comunque questa sera al Barbera per assistere ad uno scontro importante in chiave......deve abbandonare quasi definitivamente le speranze di rientrare in gioco per un posto nei. ... Bologna Fc femminile prima inC, Volley Team Bologna prima in B1 e Virtus Segafredo femminile ...

Perugia-Milano apre i Play Off Corriere dello Sport

Con i play off già in tasca, la Mernap Faenza impegnata nel campionato di serie C1 di calcio a 5, si prepara a disputare le ultime due partite di campionato per arrivare al meglio agli spareggi promoz ...Gli ospiti si trovano dietro di una lunghezza: 38 punti e decimo posto, con dichiarate ambizioni playoff per i canarini ... due compagini alle soglie della zona alta del campionato di serie B.