Platinette | Mauro Coruzzi colpito da ictus | è in ospedale | situazione grave | le parole del suo agente

(Di venerdì 17 marzo 2023), meglio conosciuto come, è al momento ricoverato inin gravi condizioni. Il noto volto tv è infatti statoda unischemico nelle scorse ore, e la prognosi è ancora riservata. Era apparso in tv l’ultima vota poche settimane fa, in occasione della morte di Maurizio Costanzo.in questo momento sembrerebbe essere in condizioni stabili, ma non è ancor stata sciolta la prognosi. Il suoha diramato un comunicato stampa molto chiaro:”Martedì 14 marzo ha avuto unischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie ...

