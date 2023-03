Platinette, ictus ischemico: le condizioni di Mauro Coruzzi (Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha subìto un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. Soccorso in modo tempestivo, si trova adesso ricoverato e “le sue condizioni sono stabili“. I medici stanno effettuando una serie di accertamenti. Lo rende noto il suo agente. Nato a Langhirano (Parma) nel 1955, Coruzzi è stato lanciato come Platinette dal Maurizio Costanzo Show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Dal 2018 fa parte del cast fisso di ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni su RaiUno. Mauro Coruzzi, 67 anni, nella versione “Platinette”. Foto Ansa/Claudio PeriPlatinette, fu Costanzo a lanciarlo Su ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 marzo 2023), in arte, ha subìto unlo scorso 14 marzo. Soccorso in modo tempestivo, si trova adesso ricoverato e “le suesono stabili“. I medici stanno effettuando una serie di accertamenti. Lo rende noto il suo agente. Nato a Langhirano (Parma) nel 1955,è stato lanciato comedal Maurizio Costanzo Show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Dal 2018 fa parte del cast fisso di ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni su RaiUno., 67 anni, nella versione “”. Foto Ansa/Claudio Peri, fu Costanzo a lanciarlo Su ...

