Platinette colpito da un ictus | le sue attuali condizioni

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi, in arte, è statoda un. A renderlo noto è il suo agente che spiega in una nota che “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Lesono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Coruzzi, 67 anni, si è sentito male martedì 14 marzo. Qualche settimana fa, era apparso in tv per ricordare Maurizio Costanzo.era nato proprio al Teatro Parioli. Vittorio Sgarbi,, Maurizio Costanzo, Eva Robin’s e Ricky Memphis (Foto Instagram)Con Costanzo tante cose in comune “Eravamo entrambi ‘workaholic’ – ha detto di recente a “Fanpage.it” a proposito di Costanzo – nel senso che se non lavoriamo non stiamo bene, abbiamo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il… - Agenzia_Ansa : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono… - Radio1Rai : ??#MauroCoruzzi, in arte #Platinette, colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo, è stabile. Lo ha reso noto il s… - sciantokescia : RT @itsmeback_: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico. Forza Mauro, sbrigati a tornare a casa ?? - VanityFairIt : #Platinette, dopo l'intervento tempestivo sono state rese note le condizioni del conduttore televisivo colpito da i… -

Sono definite stabili le condizioni di , in arte , colto da un lo scorso martedì 14 marzo. Fortunatamente ha ricevuto soccorsi tempestivi che hanno consentito 'di poter agire subito dal punto di vista ...Mauro Coruzzi , meglio conosciuto come, è al momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il noto volto tv è infatti statoda un ictus ischemico nelle scorse ore, e la prognosi è ancora riservata. Era apparso in ...Ansia per Mauro Coruzzi, personaggio televisivo noto con il nome d'arte di. È statoda ictus ischemico. L'agente del noto volto tv ha diffuso un messaggio per rassicurare sulle sue condizioni: 'Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha ...

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico: come sta Corriere della Sera

Spettacoli e Cultura - Ansia per Mauro Coruzzi, personaggio televisivo noto con il nome d'arte di Platinette. È stato colpito da ictus ischemico. .... Le condizioni sono stabili e sono in corso una ...Sono definite stabili le condizioni di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colto da un ictus ischemico lo scorso martedì 14 marzo. Fortunatamente ha ricevuto soccorsi tempestivi che hanno consentito ...