Platinette colpito da ictus | l’ultimo post su Instagram

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi, lo showman che da il volto al personaggio televisivo di, lo scorso martedì 14 marzo è statoda unischemico. La notizia è stata data oggi dal suo agente: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico”. Attualmente le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti. Seguiranno aggiornamenti. Visualizza questosu

Platinette colpito da ictus ischemico: come sta Mauro Coruzzi dopo il malore, l'annuncio dell'agente Virgilio Notizie

