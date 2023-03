Platinette colpito da ictus | l’annuncio choc dell’agente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il… - Agenzia_Ansa : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono… - Radio1Rai : ??#MauroCoruzzi, in arte #Platinette, colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo, è stabile. Lo ha reso noto il s… - FabioVaio : RT @itsmeback_: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico. Forza Mauro, sbrigati a tornare a casa ?? - rep_parma : Mauro Coruzzi, 'Platinette', colpito da ictus ischemico: è stabile [aggiornamento delle 15:52] -

Mauro Coruzzi, in arte, è statoda un ictus ischemico. Ecco come sta E' statoda un ictus ischemico Mauro Coruzzi , in arte. 'Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e ...da ictus ischemico: le sue condizioni L'agente di Mauro Coruzzi, così come riportato dal Messaggero, ha fatto sapere che il noto artista è statoda un ictus. La vicenda ...... al via il serale SU CANALE 5 Fotogallery - 'Verissimo', ecco gli ospiti del doppio appuntamento del weekend GUARDA GLI SCATTI Fotogallery -da un ictus CHI SARA' IL SECONDO ...

Platinette colpito da ictus ischemico: come sta Mauro Coruzzi dopo il malore, l'annuncio dell'agente Virgilio Notizie

Colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo, il celebre e poliedrico showman Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. A rivelarlo è il suo agente, che ...Arrivano a decine dal mondo dello spettacolo i messaggi affettuosi nei confronti di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che è stato colpito da un ictus ischemico come ha reso noto il suo agente.