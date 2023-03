Platinette Colpito da Ictus: La Tragica Notizia! (Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, è stato Colpito da un Ictus. Ecco come sta e le sue condizioni di salute. #Platinette #maurocoruzzi È giunta la notizia che Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, è stato Colpito da un Ictus. L’agente del conduttore radiofonico e televisivo ha confermato la notizia a “Il Messaggero”, precisando che le sue condizioni sono stabili grazie al tempestivo intervento dei medici. Anche l’agenzia di stampa “Ansa” ha riportato l’accaduto. “Martedì 14 marzo Mauro Coruzzi è stato Colpito da un Ictus ischemico”, ha dichiarato l’agente di Platinette. “Fortunatamente è stato prontamente assistito, il che ha permesso un’immediata azione terapeutica. Le sue condizioni sono ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come, è statoda un. Ecco come sta e le sue condizioni di salute. ##maurocoruzzi È giunta la notizia che Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come, è statoda un. L’agente del conduttore radiofonico e televisivo ha confermato la notizia a “Il Messaggero”, precisando che le sue condizioni sono stabili grazie al tempestivo intervento dei medici. Anche l’agenzia di stampa “Ansa” ha riportato l’accaduto. “Martedì 14 marzo Mauro Coruzzi è statoda unischemico”, ha dichiarato l’agente di. “Fortunatamente è stato prontamente assistito, il che ha permesso un’immediata azione terapeutica. Le sue condizioni sono ...

