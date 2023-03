“Platinette colpito da ictus”: la tragica notizia poco fa, le sue condizioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Platinette colpito da ictus, la notizia è di poco fa – Personaggi tv. Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus, questo è quanto fatto sapere dal suo agente e riportato sulle colonne del «Messaggero». Le condizioni del conduttore e speaker radiofonico al momento sarebbero stabili, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. L'articolo proviene da TvZap. Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023)da, laè difa – Personaggi tv. Mauro Coruzzi è statoda un, questo è quanto fatto sapere dal suo agente e riportato sulle colonne del «Messaggero». Ledel conduttore e speaker radiofonico al momento sarebbero stabili, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. L'articolo proviene da TvZap.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Platinette colpito da ictus ischemico: come sta Mauro Coruzzi dopo il malore, l'annuncio dell'agente - ArcaduAngelo : RT @Anna302478978: Platinette colpito da ictus ischemico: l'annuncio agente Nonostante le sue iniziali xplessità alla fine ha ceduto al v… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #platinette «colpito da #ictus»: il conduttore è stabile, in corso una serie di accertamenti - QdSit : Preoccupazione per Platinette, Mauro Coruzzi colpito da ictus: ecco come sta -