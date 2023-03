Platinette colpito da ictus ischemico: paura per Mauro Coruzzi (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico. Questa mattina a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci ha voluto mandare un messaggio a Coruzzi, sul quale arrivano notizie rassicuranti: “Io lo conosco bene perché abbiamo lavorato insieme a Ballando con le Stelle, ma anche al Cantante Mascherato. Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro’”, ha raccontato. “Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”, ha concluso rivolgendosi a Coruzzi. “Il ‘nostro’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) –, in arte, è statoda un. Questa mattina a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci ha voluto mandare un messaggio a, sul quale arrivano notizie rassicuranti: “Io lo conosco bene perché abbiamo lavorato insieme a Ballando con le Stelle, ma anche al Cantante Mascherato. Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro’”, ha raccontato. “Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”, ha concluso rivolgendosi a. “Il ‘nostro’ ...

