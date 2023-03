Platinette colpito da ictus: come sta Mauro Coruzzi (Di venerdì 17 marzo 2023) Platinette, Mauro Coruzzi, ha avuto un ictus negli ultimi giorni e le sue condizioni non sembrano essere delle migliori. Precisamente il fatto è accaduto lo scorso martedì 14 marzo 2023. A darne notizia è stato il suo agente, in una nota in cui si spiega che “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Roma, stroncato da un malore improvviso mentre era alla guida: morto un automobilista Chi è Mauro Coruzzi in arte Platinette Mauro Coruzzi nasce a Langhirano nel 1955, è uno dei personaggi più famosi ed eccentrici del panorama italiano: conduttore radiofonico e tv, personaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023), ha avuto unnegli ultimi giorni e le sue condizioni non sembrano essere delle migliori. Precisamente il fatto è accaduto lo scorso martedì 14 marzo 2023. A darne notizia è stato il suo agente, in una nota in cui si spiega che “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Roma, stroncato da un malore improvviso mentre era alla guida: morto un automobilista Chi èin artenasce a Langhirano nel 1955, è uno dei personaggi più famosi ed eccentrici del panorama italiano: conduttore radiofonico e tv, personaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono… - Radio1Rai : ??#MauroCoruzzi, in arte #Platinette, colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo, è stabile. Lo ha reso noto il s… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Mauro Coruzzi 'Platinette' colpito da ictus ischemico, è stabile - blogsicilia : ?? #Platinette è stato colpito da un ictus ischemico, come sta ?? - SerieTvserie : Platinette colpito da ictus ischemico: condizioni stabili -