Platinette colpita da ictus ischemico. Condizioni stabili

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi, noto a tutti per il suo personaggio in tv di, è stato colpito danella mattinata del 14 marzo. Fortunatamente le suesono attualmente, ma è stato fondamentale il pronto intervento degli operatori sanitari e dei medici che hanno permesso di agire subito dal punto di vista terapeutico. Il presentatore televisivo e radiofonico, cantante, attore e doppiatore è nato a Langhirano nel 1955, è diventato famoso con il nome d’arte digrazie al Maurizio Costanzo Show. Su radio DeeJay aveva condotto il programma “Platinissima”, ma numerose sono le sue partecipazioni come giudice, ospite ed opinionista a tanti programmi tv. Ha scritto libri ed inciso dischi e recentemente era comparso in tv in occasione della morte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Come sta Mauro Coruzzi? Platinette colpita da ictus ischemico - ctn_mary : NO RAGA IN CHE SENSO PLATINETTE COLPITA DA UN INFARTO FULMINANTE?? #gfvip #platinette #platimauro - ilriformista : In corso gli accertamenti dopo il malore di martedì scorso. La notizia diffusa dall'agente. -

L'ultimo caso è quello dell'attore e conduttore radiotelevisivo Mauro Coruzzi, in arte, colpito pochi giorni fa da un ictus ischemico e attualmente ricoverato in condizioni ..., ma ...È stato lanciato al grande pubblico come '' dal Maurizio Costanzo show . Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista.da un ictus: le condizioni. "Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto ...

Platinette colpita da ictus ischemico: come sta Mauro Coruzzi dopo il malore e i soccorsi Il Riformista

Mauro Coruzzi, in arte Platinette colpito da ictus ischemico qualche giorno fa. Le sue condizioni sono stabili grazie al pronto intervento Mauro Coruzzi, noto a tutti per il suo personaggio in tv di ...Spesso, i soggetti colpiti da questa patologia non riescono più a completare ... Se non si interviene per tempo come nel caso di Platinette e le cellule cerebrali non ricevono sangue per un periodo ...