Più personale per la digitalizzazione La prima uscita di Frattasi da capo dell’Acn

"L'alleanza tra accademia e Pubblica amministrazione è centrale e strategica" anche per la cybersicurezza, ha spiegato Bruno Frattasi intervenendo alla Luiss di Roma per la cerimonia di inaugurazione della VI edizione del master in Cybersecurity: politiche pubbliche, normative e gestione. È per il prefetto la prima uscita pubblica nelle vesti di direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (qui il suo profilo), una settimana dopo la nomina da parte del governo Meloni. Incarico di cui "sono lusingato", ha detto in apertura del suo intervento in cui ha ringraziato anche il predecessore, il professor Roberto Baldoni, per quanto fatto. L'organismo "ha bisogno ancora di essere alimentato dal punto di vista del personale" ma "è già ben impiantato" nell'architettura della sicurezza nazionale.

