"Più Alzheimer fra i campioni di calcio". I colpi di testa creerebbero traumi al cervello (Di venerdì 17 marzo 2023) Ricerca sui calciatori della serie A svedese dell'ultimo secolo. Il 9% da anziano si è ammalato di una forma di demenza, contro il 6% della popolazione normale. Ma la sproporzione risparmia i portieri. Alcuni Paesi vietano i colpi di testa nelle scuole calcio Leggi su repubblica (Di venerdì 17 marzo 2023) Ricerca sui calciatori della serie A svedese dell'ultimo secolo. Il 9% da anziano si è ammalato di una forma di demenza, contro il 6% della popolazione normale. Ma la sproporzione risparmia i portieri. Alcuni Paesi vietano idinelle scuole

