Pioli prepara il Milan anti Udinese: Ibra dal 1' dopo 14 mesi, in mezzo torna Tonali (Di venerdì 17 marzo 2023) Pioli dovrebbe aver sciolto l'ultimo dubbio: Ibrahimovic titolare. Lo svedese è pronto a tornare dal 1' dopo quasi 14 mesi. L'ultima volta che ha giocato dall'inizio risale al 23 gennaio, Milan - ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023)dovrebbe aver sciolto l'ultimo dubbio:himovic titolare. Lo svedese è pronto are dal 1'quasi 14. L'ultima volta che ha giocato dall'inizio risale al 23 gennaio,- ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pioli prepara il Milan anti Udinese: Ibra dal 1' dopo 14 mesi, in mezzo torna Tonali: Pioli prepara il Milan anti U… - Gazzetta_it : Pioli prepara il Milan anti Udinese: #Ibra dal 1', in mezzo torna Tonali #UdineseMilan - Naples___ : @Anto__rus mentre Pioli prepara la Scacchiera... - Shellshoker7 : @tcarapezza Ma indipendentemente da questo, siamo arrivati a questo punto, come fai a non crederci anche un po’ e p… - imfa_03 : Da milanista ho preferito pescare il Napoli anziché un Inter per esempio. Nelle partite secche sempre in palla la s… -