Pioli: "Napoli, in Champions è un'altra storia. Siamo il Milan, vogliamo la semifinale"

Stefano Pioli avverte il Napoli, dichiarando che in Champions League è un'altra storia: "Siamo il Milan, vogliamo la semifinale" Stefano Pioli, commenta il sorteggio di Champions League che si è svolto a Nyon. Nella conferenza stampa pre-partita di Udinese-Milan, l'allenatore rossonero si sofferma sull'accoppiamento con il Napoli: "Lo abbiamo vissuto mentre facevamo allenamento. Qualsiasi avversario sarebbe stato un avversario molto difficile, complicato e stimolante e motivante. Siamo ai quarti, Siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta facendo meglio di noi in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan."

