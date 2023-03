Pioli “In Champions grande sfida col Napoli, ora l'Udinese” (Di venerdì 17 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Giornata intensa per il Milan. E' la vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro l'Udinese ma è anche tempo di sorteggi di Champions League. Nei quarti di finale della massima competizione per club europea i rossoneri troveranno il Napoli. “Si tratta di un incrocio stimolante e affascinante. E' un quarto di finale: affrontiamo un avversario molto forte. Siamo ambiziosi, giocheremo per passare il turno. Con Spalletti ho un ottimo rapporto, non credo che lo sentirò: ci incontreremo presto sia in campionato che in Champions e saranno belle partite”, ha detto l'allenatore dei campioni d'Italia.Sulla gara con l'Udinese, poi, Pioli ha detto: “Conosciamo bene i nostri avversari di domani: sono una squadra fisica e giocano velocemente sugli attaccanti. Servirà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Giornata intensa per il Milan. E' la vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro l'ma è anche tempo di sorteggi diLeague. Nei quarti di finale della massima competizione per club europea i rossoneri troveranno il. “Si tratta di un incrocio stimolante e affascinante. E' un quarto di finale: affrontiamo un avversario molto forte. Siamo ambiziosi, giocheremo per passare il turno. Con Spalletti ho un ottimo rapporto, non credo che lo sentirò: ci incontreremo presto sia in campionato che ine saranno belle partite”, ha detto l'allenatore dei campioni d'Italia.Sulla gara con l', poi,ha detto: “Conosciamo bene i nostri avversari di domani: sono una squadra fisica e giocano velocemente sugli attaccanti. Servirà ...

