Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Scialo81 : Pioggia di diamanti su Nettuno: come si spiega? - twitta_sib : Cade la pioggia 2.0 #diamanti -

Basti pensare a Cade lae Safari (Sangiorgi e Jovanotti), o a Basta così e Ti vorrei ..., il testo GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Non è tardi, è tardi Per portarti via ...Tredella musica italiana, tre amici che spesso hanno incrociato i loro percorsi artistici con brani che hanno lasciato un segno indelebile come: 'Cade la' e 'Safari' (Giuliano e ...Mai titolo più adatto, visto che loro sono tredella musica italiana che già in passano hanno collaborato insieme. Pensiamo alle hit 'Cade la' e 'Safari' che han visto collaborare ...

Diamanti, il nuovo singolo di Negramaro, Elisa e Jovanotti: il testo della canzone Sky Tg24

Diamanti, brano con cui i Negramaro celebrano i vent’anni ... Ad esempio, il cantante dei Negramaro e Jova sono stati protagonisti in Cade la pioggia del gruppo pugliese e Safari dell’artista scuola ...Basti pensare a Cade la pioggia e Safari (Sangiorgi e Jovanotti), o a Basta così e Ti vorrei sollevare (Negramaro ed Elisa). Ora hanno unito le loro forze e le loro voci per un singolo potente e ...