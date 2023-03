Pil, Confcommercio: leggera frenata nel I trimestre, quadro complesso (Di venerdì 17 marzo 2023) Non si risolvono le incertezze ereditate dal 2022 e, nel primo trimestre del 2023, il Pil è in leggera frenata. Si conferma lento il rientro delle dinamiche inflazionistiche e si conferma altrettanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Non si risolvono le incertezze ereditate dal 2022 e, nel primodel 2023, il Pil è in. Si conferma lento il rientro delle dinamiche inflazionistiche e si conferma altrettanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Confcommercio: stime, a marzo Pil -0,3%, recessione tecnica. In calo consumo beni alimentari (-3,9%) per aumento pr… - CamunoNet : Confcommercio: stime, a marzo Pil -0,3%, recessione tecnica - fisco24_info : Confcommercio: stime, a marzo Pil -0,3%, recessione tecnica: In calo consumo beni alimentari (-3,9%) per aumento pr… - AgenziaASI : Marzo Pil -0,3% su febbraio e inflazione all’8,1% su base annua. Consumi alimentari in calo (-3,9%) per aumento pre… - AnsaVeneto : ln Veneto giù sedi d'impresa,ma crescono unità locali attive. Indagine Confcommercio, bene turismo che traina il Pi… -

Pil, Confcommercio: leggera frenata nel I trimestre, quadro complesso Non si risolvono le incertezze ereditate dal 2022 e, nel primo trimestre del 2023, il Pil è in leggera frenata. Si conferma lento il rientro delle dinamiche inflazionistiche e si ...di Confcommercio. A ... Confcommercio: leggera frenata in primo trimestre, quadro complesso È quanto rileva Confcommercio nel suo report sulla congiuntura economica. A gennaio la produzione ... Per il mese in corso si stima una riduzione del Pil dello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo stesso ... Pil: Confcommercio, leggere frenata primo trimestre, quadro complesso Per il mese in corso si stima una riduzione del Pil dello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo ... Lo rileva COnfcommercio. Non si risolvono le incertezze ereditate dal 2022 e, nel primo trimestre del 2023, ilè in leggera frenata. Si conferma lento il rientro delle dinamiche inflazionistiche e si ...di. A ...È quanto rilevanel suo report sulla congiuntura economica. A gennaio la produzione ... Per il mese in corso si stima una riduzione deldello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo stesso ...Per il mese in corso si stima una riduzione deldello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo ... Lo rileva Confcommercio: stime, a marzo Pil -0,3%, recessione tecnica - Economia Agenzia ANSA Pil marzo 2023 in calo dello 0,3%: per Confcommercio è recessione tecnica Anche nel mese di marzo, il PIL è atteso ridursi dello 0,3% rispetto al mese precedente mentre su base annua si registrerebbe una flessione dello 0,2%». È quanto emerge dall’analisi congiunturale di ... Confcommercio: leggera frenata in primo trimestre, quadro complesso È quanto rileva Confcommercio nel suo report sulla congiuntura economica ... Per il mese in corso si stima una riduzione del Pil dello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo stesso mese del 2022. Nel ... Anche nel mese di marzo, il PIL è atteso ridursi dello 0,3% rispetto al mese precedente mentre su base annua si registrerebbe una flessione dello 0,2%». È quanto emerge dall’analisi congiunturale di ...È quanto rileva Confcommercio nel suo report sulla congiuntura economica ... Per il mese in corso si stima una riduzione del Pil dello 0,3% su febbraio e dello 0,2% sullo stesso mese del 2022. Nel ...