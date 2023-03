Piazza Risorgimento, ok in Giunta all’aggiornamento del progetto (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato l’aggiornamento al progetto per la rigenerazione urbana di Piazza Risorgimento e dell’area attualmente adibita a Terminal bus. Il piano prevede la riqualificazione di Piazza Risorgimento con un porticato perimetrale che valorizza lo spazio centrale della Piazza e pensato come un tributo al Razionalismo italiano, di cui lo slargo è un fulgido esempio. L’area ora adibita a terminal bus sarà ripensata con spazi verdi per la parte contigua alla Rocca dei Rettori (terrazzamenti e aiuole con preservazione dell’alberatura esistente) e un parcheggio multi-piano nell’area adiacente alla proprietà della Provincia, in prossimità del muro di contenimento. “L’intervento sarà effettuato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato l’aggiornamento alper la rigenerazione urbana die dell’area attualmente adibita a Terminal bus. Il piano prevede la riqualificazione dicon un porticato perimetrale che valorizza lo spazio centrale dellae pensato come un tributo al Razionalismo italiano, di cui lo slargo è un fulgido esempio. L’area ora adibita a terminal bus sarà ripensata con spazi verdi per la parte contigua alla Rocca dei Rettori (terrazzamenti e aiuole con preservazione dell’alberatura esistente) e un parcheggio multi-piano nell’area adiacente alla proprietà della Provincia, in prossimità del muro di contenimento. “L’intervento sarà effettuato ...

