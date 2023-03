Piano Ue per valorizzare le energie rinnovabili (Di venerdì 17 marzo 2023) «Abbiamo bisogno di un ambiente normativo che ci consenta di accelerare rapidamente la transizione verso l’energia pulita. Il Net-Zero Industry Act farà proprio questo. Creerà le migliori condizioni per quei first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 marzo 2023) «Abbiamo bisogno di un ambiente normativo che ci consenta di accelerare rapidamente la transizione verso l’energia pulita. Il Net-Zero Industry Act farà proprio questo. Creerà le migliori condizioni per quei first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : #Roma punta sul #5G per entrare nel futuro e diventare una città più veloce, digitale, sicura, sostenibile. La Giun… - repubblica : Moldavia, in un documento segreto il piano della Russia per riprendersi il Paese entro il 2030 [di Rosalba Castelle… - SkyTG24 : Wall Street Journal: fallito il piano di Goldman Sachs per salvare SVB - calzelunghe17 : RT @durezzadelviver: Oggi il palco-oscenico è tutto per la BCE. Ma la Commissione ha estratto dal cilindro fior fiore di documenti sul pian… - donnalisistan : RT @theblondes4: Antonella non è stata tutelata neanche sotto il piano legale fatevi due domande se in confessionale non le hanno mai detto… -