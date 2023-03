Petardi | droga e aggressioni negli stadi | emessi 23 Daspo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl questore di Napoli ha emesso 23 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. I primi due, della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani 24enni che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cremonese dello scorso 12 febbraio presso loo “Maradona”, erano stati denunciati per scavalcamento. Un altro, della durata di due anni, nei confronti di un 19enne corallino che il 4 dicembre dello scorso anno, durante la partita Turris-Avellino presso loo “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, aveva acceso e lanciato due, pertanto era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Ancora, altri quattordici provvedimenti, per periodi dai tre ai cinque anni, sono ...

aveva acceso e lanciato due petardi, pertanto era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Ancora, altri quattordici provvedimenti, per periodi dai ...