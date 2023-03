Pesce non tracciato e carenze igienico-sanitarie: chiuso un ristorante etnico a Civitavecchia (Di venerdì 17 marzo 2023) Civitavecchia- Continua ininterrotta l’attività di controllo del 3° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Civitavecchia sulla filiera della pesca, con l’obiettivo principale di garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoli della ristorazione, a beneficio della qualità offerta ai consumatori. In particolare, nei giorni scorsi l’attenzione è stata focalizzata su diversi esercizi della ristorazione etnica-orientale operanti nei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli. Al centro dell’operazione di controllo la tutela dei consumatori, attraverso il rispetto delle informazioni previste per la tracciabilità del prodotto somministrato, nonché il contrasto al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare (specie per quanto attiene alla conservazione del pescato) e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)- Continua ininterrotta l’attività di controllo del 3° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima disulla filiera della pesca, con l’obiettivo principale di garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoli della ristorazione, a beneficio della qualità offerta ai consumatori. In particolare, nei giorni scorsi l’attenzione è stata focalizzata su diversi esercizi della ristorazione etnica-orientale operanti nei Comuni di, Santa Marinella e Ladispoli. Al centro dell’operazione di controllo la tutela dei consumatori, attraverso il rispetto delle informazioni previste per la tracciabilità del prodotto somministrato, nonché il contrasto al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare (specie per quanto attiene alla conservazione del pescato) e ...

