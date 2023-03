Percorsi di innovazione sociale 2023: formazione per 30 imprese del Sud (Di venerdì 17 marzo 2023) Torna Percorsi di innovazione sociale, il corso di formazione gratuito di Human Foundation e Eni attraverso Joule, la sua scuola d’impresa, rivolto alle imprese sociali e alle organizzazioni del terzo settore. Al bando, disponibile fino al 13 aprile, possono partecipare gli innovatori sociali attivi in 11 regioni del centro e sud Italia: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Marche. Una giuria tecnica composta dagli esperti di Human Foundation e di Eni attraverso Joule, la sua scuola d’impresa, selezionerà i 30 protagonisti del corso che entreranno a far parte di una vera e propria Social innovation academy, interamente dedicata al rafforzamento delle competenze manageriali degli innovatori sociali del Mezzogiorno con l’obiettivo di massimizzare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Tornadi, il corso digratuito di Human Foundation e Eni attraverso Joule, la sua scuola d’impresa, rivolto allesociali e alle organizzazioni del terzo settore. Al bando, disponibile fino al 13 aprile, possono partecipare gli innovatori sociali attivi in 11 regioni del centro e sud Italia: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Marche. Una giuria tecnica composta dagli esperti di Human Foundation e di Eni attraverso Joule, la sua scuola d’impresa, selezionerà i 30 protagonisti del corso che entreranno a far parte di una vera e propria Social innovation academy, interamente dedicata al rafforzamento delle competenze manageriali degli innovatori sociali del Mezzogiorno con l’obiettivo di massimizzare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GBolatto : RT @CamComTorino: Sei un'#impresasociale impegnata in percorsi di #innovazione e #sostenibilità? Hai grande esperienza ne settore dell'#eco… - CamComTorino : Sei un'#impresasociale impegnata in percorsi di #innovazione e #sostenibilità? Hai grande esperienza ne settore del… - Secondowelfare : Il #30marzo @ChiaraAgostini e @valen_santoni presenteranno il report 'Il modello AGRIWEL. Il welfare aziendale e la… - salvatoreluciat : RT @MamaIndustry: ?? Grandi aziende, come Leonardo con il programma LEAP, che finanziano la #filiera di competenza con percorsi di acceleraz… - 0Cicerone : RT @HUMANFdn: ??Scommettere su #formazione e #capacitybuilding per rilanciare organizzazioni e #impresesociali. Torna PERCORSI DI INNOVAZIO… -