Perché Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo

17 marzo 2023, Canale 5

Perché Uomini e Donne oggi, 17 marzo 2023, non va in onda su Canale 5? Il programma di Maria De Filippi lascia spazio ad uno speciale di Amici – Verso il serale. Da domani sera, infatti, 18 marzo, su Canale 5 in prima serata partirà il serale di Amici, lo storico talent giunto alla 22esima edizione. Per preparare i fan, ci sarà dunque uno speciale che prenderà il posto di Uomini e Donne, a cui farà seguito il consueto appuntamento con il daily di Amici. Ecco Perché Uomini e Donne oggi non va in onda. Una sospensione momentanea dunque con l'appuntamento consueto con tronisti, dame e cavalieri, che avrà colto di sorpresa i molti fan del programma.

