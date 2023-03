Perché un mandato di arresto per Putin L’analisi di Donat-Cattin

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale (Icc) ha emanato un ordine diper il presidente russo Vladimir, accusato di crimini di guerra in Ucraina dal 24 febbraio 2022. In particolare la Corte accusadi essere coinvolto nella deportazione forzata di bambini ucraini verso territori della Federazione Russa o controllati da essa. “Questo è il primo passo di una serie di indagini che riguardano anche altre fattispecie”, spiega dall’Aja a Formiche.net David, giurista, già segretario generale di Parlamentarians for Global Action. “La forcible transfer of children è stata giudicata a livello preliminare come frutto di una politica di Stato. Per cui si procede al livello più alto di responsabilità politica sia in termini commissivi che omissivi sue la sua ...