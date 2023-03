Perché Si Festeggia San Valentino (Di venerdì 17 marzo 2023) : La Storia La festa di San Valentino è conosciuta in tutto il mondo come il giorno degli innamorati, ma pochi sanno da dove questa tradizione derivi. La storia è antica e risale all’epoca romana, dove si celebravano le Lupercale, feste dedicate a Februus, il dio della fertilità. In questo contesto, anche la figura del sacerdote San Valentino, martirizzato per aver sposato giovani innamorati in segreto, entra in gioco. Il Santo, poi canonizzato dalla Chiesa Cattolica, è stato celebrato per secoli il 14 febbraio, giorno in cui si pensa sia stato decapitato. E così, il 14 febbraio, si celebra San Valentino, l’uomo che in qualche modo riuscì a far innamorare anche la Chiesa. San Valentino: Una Festa Commerciale? Si sente spesso parlare di San Valentino come una festa commerciale, dove si comprano fiori, ... Leggi su 20migliori (Di venerdì 17 marzo 2023) : La Storia La festa di Sanè conosciuta in tutto il mondo come il giorno degli innamorati, ma pochi sanno da dove questa tradizione derivi. La storia è antica e risale all’epoca romana, dove si celebravano le Lupercale, feste dedicate a Februus, il dio della fertilità. In questo contesto, anche la figura del sacerdote San, martirizzato per aver sposato giovani innamorati in segreto, entra in gioco. Il Santo, poi canonizzato dalla Chiesa Cattolica, è stato celebrato per secoli il 14 febbraio, giorno in cui si pensa sia stato decapitato. E così, il 14 febbraio, si celebra San, l’uomo che in qualche modo riuscì a far innamorare anche la Chiesa. San: Una Festa Commerciale? Si sente spesso parlare di Sancome una festa commerciale, dove si comprano fiori, ...

