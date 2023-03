Perché in alcune storie Instagram la canzone non è disponibile dopo decisione SIAE (Di venerdì 17 marzo 2023) Come preventivato ieri, è successo. In alcune storie Instagram, tanti utenti hanno iniziato a visualizzare l’avviso di canzone non disponibile. Il contenuto video o l’immagine continua ad essere a disposizione ma non c’è verso di ascoltare il sonoro e di farlo partire, nonostante pure molteplici tentativi. Il motivo risiede in quanto raccontato solo poche ore fa e ha a che vedere con la decisione della SIAE di non stringere un nuovo accordo con il gruppo Meta. Facciamo il punto sui diritti delle canzoni detenuti dalla SIAE appunto e in uso sui social di Meta, dunque Facebook e Instagram. Il team del gruppo statunitense ha fatto sapere di non essere riuscire a chiudere l’accordo che avrebbe garantito agli utenti la possibilità di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Come preventivato ieri, è successo. In, tanti utenti hanno iniziato a visualizzare l’avviso dinon. Il contenuto video o l’immagine continua ad essere a disposizione ma non c’è verso di ascoltare il sonoro e di farlo partire, nonostante pure molteplici tentativi. Il motivo risiede in quanto raccontato solo poche ore fa e ha a che vedere con ladelladi non stringere un nuovo accordo con il gruppo Meta. Facciamo il punto sui diritti delle canzoni detenuti dallaappunto e in uso sui social di Meta, dunque Facebook e. Il team del gruppo statunitense ha fatto sapere di non essere riuscire a chiudere l’accordo che avrebbe garantito agli utenti la possibilità di ...

