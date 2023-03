Perché Abu Dhabi apre la porta al mediatore iraniano Shamkhani (Di venerdì 17 marzo 2023) Una fonte europea a conoscenza del dossier Jcpoa spiega a Formiche.net che ancora sui dialoghi per la ricomposizione dell’accordo nucleare con l’Iran, l’intesa Theran-Riad sancita a Pechino “non si è fatta sentire, e forse non si farà sentire mai”. Il dialogo è bloccato, nonostante il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, si sia recentemente incontrato con l’inviato statunitense per l’Iran, Robert Malley, e con il responsabile dei negoziati per conto dell’Ue, Enrique Mora. Grossi ha ragguagliato gli occidentali del “5+1” del suo ultimo viaggio iraniano – da cui sono usciti buoni proposti, sebbene come spiegava su queste colonne Nicola Pedde (Igs) la questione riguarda anche le divisioni interne alla leadership della Repubblica islamica, e dunque si aggiunge un ulteriore livello di complicazione. È forse troppo presto per ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023) Una fonte europea a conoscenza del dossier Jcpoa spiega a Formiche.net che ancora sui dialoghi per la ricomposizione dell’accordo nucleare con l’Iran, l’intesa Theran-Riad sancita a Pechino “non si è fatta sentire, e forse non si farà sentire mai”. Il dialogo è bloccato, nonostante il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, si sia recentemente incontrato con l’inviato statunitense per l’Iran, Robert Malley, e con il responsabile dei negoziati per conto dell’Ue, Enrique Mora. Grossi ha ragguagliato gli occidentali del “5+1” del suo ultimo viaggio– da cui sono usciti buoni proposti, sebbene come spiegava su queste colonne Nicola Pedde (Igs) la questione riguarda anche le divisioni interne alla leadership della Repubblica islamica, e dunque si aggiunge un ulteriore livello di complicazione. È forse troppo presto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhellerAndrea : @Dreamony2 @watohal Finirà come con tutti gli americani che in giro per il mondo hanno compiuto atti criminali… ved… - AgostinoManca4 : @CardRavasi Ci sta dicendo di aver votato per lui? Non dovrebbe perché è una violazione del Conclave. Poi ci facci… - Giovann33252395 : @Cartabiancarai3 @marcofurfaro Perché l'accoglienza non può diventare delle potenze del Golfo (ossia le dorate Duba… - Candy__Cookie__ : Non avevo mai fatto uno scatto così “Kamil è l’ultima partita perché mi trasferisco ad Abu Dhabi” “Cazzo…Figo” Ti… - du00 : @HerrGlanz @AlbertoMachedi2 Si perche l Ucraina e' lo stato che incarna il nazismo dal 2014. Efferati hitleriani ha… -

Il movimento che spaventa Israele ...il fatto che i diritti degli ebrei sono privilegiati rispetto a quelli dei non ebrei e sul perché ... Il suo successore appena insediato, Abu Mazen, veniva identificato più di chiunque altro con il ... Russell, vittoria in Brasile fuorviante: 'Seguita una strada sbagliata' ...nel 2022 fosse un episodio specifico era parso evidente già leggendo il distacco da Red Bull ad Abu ... perché abbiamo sentito che stavamo migliorando, che stavamo andando nella giusta direzione. Serve ... Intesa tra Iran e Arabia Saudita può sbloccare l'impasse del conflitto in Yemen: 'Si attendono novità positive, ma il Paese rimane diviso' ...che avevano ridotto le relazioni con Teheran alla sola presenza di un incaricato d'affari ad Abu ... pessimisticamente entro un mese, anche perché in caso contrario non è da escludere che Riyad stracci ... ...il fatto che i diritti degli ebrei sono privilegiati rispetto a quelli dei non ebrei e sul... Il suo successore appena insediato,Mazen, veniva identificato più di chiunque altro con il ......nel 2022 fosse un episodio specifico era parso evidente già leggendo il distacco da Red Bull ad...abbiamo sentito che stavamo migliorando, che stavamo andando nella giusta direzione. Serve ......che avevano ridotto le relazioni con Teheran alla sola presenza di un incaricato d'affari ad... pessimisticamente entro un mese, anchein caso contrario non è da escludere che Riyad stracci ... Meloni torna da Abu Dhabi con più certezze. Ecco perché Formiche.net