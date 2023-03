Per trovare il cane o il gatto più adatto al proprio stile di vita, c'è uno strumento in più: QuattroZampeinFamiglia è un motore di ricerca che offre visibilità – gratuita – agli animali di tutte le strutture italiane. Chi vuole adottare può utilizzare un pratico filtro di ricerca e selezionare i pelosi per età, sesso, taglia, razza. Ma può anche indicare se nella famiglia adottante sono presenti bambini o persone anziane o altri quattrozampe con i quali il nuovo arrivato dovrà convivere (Di venerdì 17 marzo 2023) Rifugi, canili e gattili ospitano in Italia qualcosa come 17.600 cani e quasi 40mila gatti. pelosi che hanno, quasi sempre, una storia difficile alle spalle. Tanti di loro sono stati adottati in piena pandemia e poi rimandati al mittente quando i ritmi familiari sono tornati a regime: solo nel 2022, sono stati oltre 57mila gli animali abbandonati per acquisti irresponsabili o impossibilità di mantenerli e curarli. Sta di fatto che sono ancora lì, in attesa di un nuovo padrone e di una nuova famiglia che possa accoglierli. Si spera, con maggiore consapevolezza di chi aveva deciso di adottare cane o gatto per poi abbandonarlo. sono ancora lì ma…come raggiungerli? Come ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 marzo 2023) Rifugi, canili e gattili ospitano in Italia qualcosa come 17.600 cani e quasi 40mila gatti.che hanno, quasi sempre, una storia difficile alle spalle. Tanti di lorostati adottati in piena pandemia e poi rimandati al mittente quando i ritmi familiaritornati a regime: solo nel 2022,stati oltre 57mila gliabbandonati per acquisti irresponsabili o impossibilità di mantenerli e curarli. Sta di fatto cheancora lì, in attesa di unpadrone e di una nuovache possa accoglierli. Si spera, con maggiore consapevolezza di chi aveva deciso diper poi abbandonarlo.ancora lì ma…come raggiungerli? Come ...

