Per i prossimi tre anni Leonor di Spagna, figlia di re Felipe e della regina Letizia diventerà un soldato. Scopri di più su Amica.it (Di venerdì 17 marzo 2023) Ad agosto Leonor di Spagna concluderà la sua esperienza all'UWC Atlanti College, in Galles. Per lei in arrivo una nuova sfida: tre anni da soldato in giro per la Spagna (foto Getty) Mancano ormai una manciata di mesi perché Leonor di Spagna, figlia primogenita di re Felipe e della regina Letizia, finisca il college. Il prestigioso UWC Atlantic College, in Galles, al quale è iscritta da due anni. Per lei, però, da settembre non ci sarà l'università come per i suoi compagni di classe. Il futuro già scritto – un giorno sarà regina, ereditando il trono dal padre – le impone un cambio di rotta.

