Per i bus turistici dal primo aprile ecco il parcheggio in via Rovelli (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuovo accesso in Città Alta. I bus potranno lasciare i passeggeri in prossimità della stazione: da lì poi autobus Atb e trenino turistico porteranno i turisti in Colle Aperto. Così si decongestiona l'area della funicolare bassa.

