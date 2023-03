Peppino Impastato | causa morte | vita privata | fratello e biografia del giornalista di Radio Aut

(Di venerdì 17 marzo 2023) Giuseppe ‘è stato une attivista siciliano, noto per il suo impegno contro la mafia. Ladella sua- fu fatto saltare in aria con del tritolo- è da ricollegare proprio alla sua attività di denuncia contro i boss e le attività di Cosa Nostra. Venne ucciso il 9 maggio 1978, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... msantarella : RT @CM_Impastato: Oggi 17 Marzo Giovanni Impastato sarà su RAI 1 alla trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ore 14. Sarà… - Evilqueen_75 : RT @CM_Impastato: Oggi 17 Marzo Giovanni Impastato sarà su RAI 1 alla trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ore 14. Sarà… - CM_Impastato : Oggi 17 Marzo Giovanni Impastato sarà su RAI 1 alla trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ore 14.… - udcandrano : RT @silvertongue77: le BR rapivano oggi Aldo Moro. Verrà ritrovato il 9 maggio. Lo stesso giorno morirà Peppino Impastato. Era il 1978. - lodisa48 : RT @RaffaeleLaRegin: Non ricordavo che Peppino Impastato fosse campano. Ma ricordo benissimo la lista 'Forza Nuova - Nuovo Progetto' alle e… -

Pensate a Mauro Rostagno a Trapani o alla rinuncia quotidiana dicon la sua radio. Cosa fare Come aiutare chi è rimasto Ricordando, tornando sui luoghi, scavando, usando i social ...Il patto con Rosario Micciché per il Giardinonel quartiere Canazza prevede la pulizia del verde, l'installazione di 8 bat box e la verniciatura di 4 panchine per sensibilizzare sui ...La pièce, il cui valore civile e artistico è stato riconosciuto da Casa Memoria Felicia enel 2018, finalista del premio ÀP/Mauro Rostagno per i diritti umani nel 2019 , offre agli ...

Peppino Impastato: causa morte, vita privata, fratello e biografia del ... Tag24

Il padre di Peppino e di Giovanni si chiamava Luigi (1905-1977), era stato inviato al confino durante il periodo fascista per la sua appartenenza alla mafia. La madre si chiamava Felicia Bartolotta ...Tragedia a Terrasini, in provincia di Palermo. Denys Armenenko è morto in un incidente stradale avvenuto in via Calarossa, non lontano dal lungomare Peppino ...