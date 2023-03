Pentathlon moderno, siglato protocollo tra Fipm e Fiocr sulla disciplina ad ostacoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Un protocollo d’intesa è stato firmato tra la Federazione italiana Pentathlon moderno e la Asd Fiocr- Federazione italiana Ocr, a proposito della nuova disciplina a ostacoli che sostituirà l’equitazione dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta di un passo importante nell’ambito della collaborazione con la Fiocr, unico ente riconosciuto per l’Italia dalla Federazione Internazionale World Obstacle, avviata nel 2017 e consolidata nel 2022 con l’organizzazione del terzo test per la nuova quinta disciplina di Lignano Sabbiadoro nel corso degli “Uipm 2022 U19 & U17 World Championships” e con l’inserimento di un ostacolo che prevede il laser run durante le gare dei circuiti Fiocr. “Il protocollo d’Intesa ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Und’intesa è stato firmato tra la Federazione italianae la Asd- Federazione italiana Ocr, a proposito della nuovache sostituirà l’equitazione dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta di un passo importante nell’ambito della collaborazione con la, unico ente riconosciuto per l’Italia dalla Federazione Internazionale World Obstacle, avviata nel 2017 e consolidata nel 2022 con l’organizzazione del terzo test per la nuova quintadi Lignano Sabbiadoro nel corso degli “Uipm 2022 U19 & U17 World Championships” e con l’inserimento di un ostacolo che prevede il laser run durante le gare dei circuiti. “Ild’Intesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASTI_News : Pentathlon Moderno: Anna Chiara Allara vince il Trofeo Nazionale Under 19, terzo posto per Francesca Boano nell’Und… - sportasti : Pentathlon Moderno: Anna Chiara Allara vince il Trofeo Nazionale Under 19, terzo posto per Francesca Boano nell’Und… - sportasti : Pentathlon Moderno: nella prima tappa della World Cup 2023 sesto posto per Alice Sotero - ASTI_News : Pentathlon Moderno: nella prima tappa della World Cup 2023 sesto posto per Alice Sotero - Agenparl : PENTATHLON MODERNO, WORLD CUP 2023: ITALIA, BUONA LA PRIMA IN EGITTO ELENA MICHELI QUARTA, ALICE ... - -