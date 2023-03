Pensione di vecchiaia 2023: come funziona per gli invalidi sopra l’80% (Di venerdì 17 marzo 2023) Pensione di vecchiaia 2023, come funziona per gli invalidi sopra l’80%? La Pensione di vecchiaia è una prestazione economica garantita dall’Inps ai lavoratori in possesso di una determinata età anagrafica ed anzianità contributiva.L’obiettivo è quello di garantire una fonte di guadagno in sostituzione dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale che, per ragioni fisiche e mentali, non può essere prestata per l’intera esistenza dell’interessato.I requisiti per ottenere la Pensione di vecchiaia sono attualmente fissati a 67 anni di età e 20 di contributi per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Al contrario, per i lavoratori in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 marzo 2023)diper gli? Ladiè una prestazione economica garantita dall’Inps ai lavoratori in possesso di una determinata età anagrafica ed anzianità contributiva.L’obiettivo è quello di garantire una fonte di guadagno in sostituzione dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale che, per ragioni fisiche e mentali, non può essere prestata per l’intera esistenza dell’interessato.I requisiti per ottenere ladisono attualmente fissati a 67 anni di età e 20 di contributi per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Al contrario, per i lavoratori in ...

