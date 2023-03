Peluches e ' Bella ciao' al congresso Cgil contro l' intervento di Meloni a Rimini

(Di venerdì 17 marzo 2023) "Siamo qui per evocare la tragedia di Cutro e vogliamo manifestare con tutto il nostro disappunto che la presenza dellanon è gradita in. Noi siamo antifascisti e il nostro ruolo ai tavoli di confronto ce lo vogliamo riprendere con le lotte". Così Adriano Sgrò, referentee fra i promotori della contestazione organizzata dalla minoranza del sindacato fuori dal Palacongressi dinel giorno dell'della presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione del XIXnazionale della sigla sindacale. All'esterno dell'edificio, i manifestanti hanno esposto striscioni eche richiamano il naufragio di Steccato di Cutrola premier e cantato ''. E ...

