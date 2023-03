Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cascinanotizie : PediaTuss contro l'Oasi Viareggio, derby a Calci per la Katinka Travel Terz'ultima giornata dei campionati region… -

Terz'ultima giornata dei campionati regionali,per finire in bellezza, Katinka Travel a caccia della salvezza...infilando un parziale 'monstre' che chiude anche la seconda frazione a favore della. Il ... Come spesso capitale squadre di alta classifica, Corsini e compagne mettono in scena un'...Volley 2022 - 2023 SERIE C . Diciannovesima giornata del campionato di serie C e laCasciavola si mette in viaggio destinazione San Miniato dove sabato 11 marzo alle 21:15 ...successo...

PediaTuss contro l'Oasi Viareggio, derby a Calci per la Katinka Travel LA NAZIONE

Casciavola (Pisa), 17 marzo 2023 - Terz'ultima giornata del campionato di serie C e la PediaTuss Casciavola attende la visita ... con la sconfitta interna di sabato nello scontro diretto contro il ...Casciavola (Pisa), 7 marzo 2023 - La PediaTuss riprende la sua corsa dopo lo stop della settimana scorsa in casa della capolista e “vendica” anche la sconfitta patita nel girone di andata ad opera del ...