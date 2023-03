Pechino Express 2023, ecco cosa è successo nella seconda puntata (Video e Foto) (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri su Sky e in streaming su Now è continuata l'avventura dei concorrenti di Pechino Express 2023, ecco il racconto della puntata attraverso i Video e le Foto Giovedì 16 marzo è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express 2023, l'adventure game trasmesso da Sky e disponibile in streaming su Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono i conduttori di quest'edizione. La seconda tappa di 435 km ha visto i viaggiatori spostarsi da Kolhapur a Hampi. Alla fine i due conduttori hanno aperto la busta nera per svelare il secondo verdetto di stagione. Prosegue lo straordinario viaggio di Pechino Express lungo La via delle ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri su Sky e in streaming su Now è continuata l'avventura dei concorrenti diil racconto dellaattraverso ie leGiovedì 16 marzo è andata in onda ladi, l'adventure game trasmesso da Sky e disponibile in streaming su Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono i conduttori di quest'edizione. Latappa di 435 km ha visto i viaggiatori spostarsi da Kolhapur a Hampi. Alla fine i due conduttori hanno aperto la busta nera per svelare il secondo verdetto di stagione. Prosegue lo straordinario viaggio dilungo La via delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - leighadeacm : RT @tergiversunpo: Pechino Express forse il migliore reality in Italia semplicemente perché non c’è il televoto. Ti scassi dalle risate e n… - alissncl : RT @_stuckonmendes_: Fiorello e Giacomo Giorgio a Pechino express con il nome: i ciri #VivaRai2 - asllanismo__ : @frantasmino guardi pechino express? wow guadagni punti qui -