Pechino Express 2023, chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo nella seconda puntata di giovedì 16 marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Quale coppia è stata eliminata nella seconda puntata di Pechino Express 2023? Questa è la domanda che si pongono i fan del reality show, quello tutto all’insegna dell’avventura che ha preso il via la scorsa settimana. Dopo il loro arrivo in India, tra prove dure, tappeti rossi da raggiungere, autostop e corse per arrivare primi, le coppie devono continuare a mettersi in gioco e macinare chilometri. Ma Cosa è successo? Quale coppia è stata eliminata nella seconda puntata di Pechino Express 2023 nella scorsa puntata, la prima del reality, tutte le coppie sono rimaste in gara. La tappa è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Quale coppia è stata eliminatadi? Questa è la domanda che si pongono i fan del reality show, quello tutto all’insegna dell’avventura che ha preso il via la scorsa settimana. Dopo il loro arrivo in India, tra prove dure, tappeti rossi da raggiungere, autostop e corse per arrivare primi, le coppie devono continuare a mettersi in gioco e macinare chilometri. Ma? Quale coppia è stata eliminatadiscorsa, la prima del reality, tutte le coppie sono rimaste in gara. La tappa è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - italyaustralia : RT @seasonnsag: Pechino Express x Griglia F1 un non richiesto, ma necessario, thread #pechinoexpress #SaudiArabianGP - icar0libero : non GWTAB a Pechino Express dio santo togliete sto scempio subito -