Pazzo finale a Valencia: tripla di Guduric, poi il tap - in di Webb: 82 - 80 (Di venerdì 17 marzo 2023) Incredibile a Valencia: sull'80 - 77 tripla di Guduric a 11\'' dalla fine. Dall'altra parte lay up di Harper che esce e tap - in volante sulla sirena di ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Incredibile a: sull'80 - 77dia 11\'' dalla fine. Dall'altra parte lay up di Harper che esce e tap - in volante sulla sirena di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaryPayne9444 : RT @magentttat: È un pazzo lucido lo amo, il prossimo in finale è lui e non si discute #incorvassi - verrilloluca90 : @Valchiria1qq Te l ho detto Nikita non ci va in finale voi mi avete detto che ero pazzo - fantasiosa81 : RT @magentttat: È un pazzo lucido lo amo, il prossimo in finale è lui e non si discute #incorvassi - jerueprelemi : RT @magentttat: È un pazzo lucido lo amo, il prossimo in finale è lui e non si discute #incorvassi - magentttat : È un pazzo lucido lo amo, il prossimo in finale è lui e non si discute #incorvassi -