Paura per Platinette, colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. Ecco come sta il giornalista (Di venerdì 17 marzo 2023) secondo la dichiarazione del suo agente Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus. A riportare la notizia è Il Messaggero, che riporta la dichiarazione ufficiale del suo agente: «martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti». Non si hanno ulteriori notizie sul luogo del ricovero e nessun post è stato pubblicato sui social. L'ultimo post pubblicato su Instagram risale a due giorni fa. Mauro Coruzzi è nato a Langhirano il 4 novembre 1955, è un conduttore radiofonico e televisivo, ma anche cantante, attore e doppiatore italiano, molto apprezzato dal pubblico italiano per la sua preparazione

Paura per Platinette, colpito da ictus Le sue condizioni al momento sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti per verificare lo stato di salute di Platinette. Maggiori informazioni saranno date nei giorni successivi dopo aver ... Perché si pensa che venerdì 17 porti sfortuna Origini e significato della "eptacaidecafobia" Anche se per alcuni la superstizione può sembrare esagerata, la paura è diventata così radicata nella società da essersi estesa anche sui mezzi di trasporto. Su treni e aerei spesso non sono presenti ... Paura per Platinette: "Ha avuto un ictus ischemico" "Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili ..."