Paura per Mauro Coruzzi | Platinette! Ha avuto un ictus

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il noto personaggio televisivo,, meglio conosciuto come Platinette, ha vissuto un momento di grande, infatti, martedì 14 marzo 2023, ha subito unischemico. Fortunatamente, i soccorsi sono stati pronti ad intervenire in modo tempestivo, salvandogli la vita. L’artista solo qualche giorno fa ha partecipato come opinionista ad una trasmissione pomeridiana. Ora tutto il mondo dello spettacolo è in ansia per lui e attende aggiornamenti. La notizia del malore di: come sta adesso Secondo quanto riferito dal suo agente attraverso una nota ufficiale, il celebre opinionista è attualmente in condizioni stabili. Sono in corso una serie di accertamenti per valutare la situazione in modo più preciso, ma il fatto che sia stato soccorso tempestivamente ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La premier estone Kaja Kallas intervistata da @amanpour: «La Russia ha paura della democrazia che avanza. In democr… - rubio_chef : La colonia d’insediamento israeliana che vi ostinate a chiamare “Israele” per paura di essere bacchettate/i dalla m… - fanpage : Corriere buttato a terra dai vigili dopo la multa: “Ho avuto paura per la patente, serve per lavorare” - isypaganini : RT @scorpioesaurita: “Fino alla fine” è il nostro motto, oltre a scriverlo dobbiamo crederci realmente. In Europa non abbiamo fortuna, lo s… - _quellate : RT @scorpioesaurita: “Fino alla fine” è il nostro motto, oltre a scriverlo dobbiamo crederci realmente. In Europa non abbiamo fortuna, lo s… -

Un cammino non facile insommala squadra di Allegri. Juventus - Sporting Lisbona, un solo precedente in Champions. Non c'è una grande tradizione di sfide tra Juve e neroverdi portoghesi in Europa.Nonostante il fermo no di Gilberto Pichetto Fratin passa il nuovo regolamento sulle emissioni in atmosfera.anchegli imballaggi riusabili. La battaglia però non è finita.'Il 'nostro' Mauro si è sentito male l'altra sera,fortuna è stato soccorso subito. Dall'ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico', scrive Marco Liorni su Instagram, dando ...

Pechino Express, paura per Achille Costacurta: la seconda puntata il Resto del Carlino

La paura per il fallimento delle banche è sempre maggiore e in molti si stanno chiedendo se i propri soldi depositati sul conto sono al sicuro. Il caso del fallimento della Silicon Valley Bank e il ...La Borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire in lieve ribasso. Future Nasdaq -0,1%, Future S&P500 -0,3%. La Bce si riunisce per valutare la situazione delle banche La Banca centrale europea ha convocato ...