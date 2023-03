Paura nella notte nel casertano, incendio devasta abitazione al 3 piano (Di venerdì 17 marzo 2023) Terrore questa notte a Maddaloni dove, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio al terzo piano di un palazzo in via Marconi. I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte. Come riporta Edizione Caserta, all’interno della casa viveva una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Terrore questaa Maddaloni dove, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato unal terzodi un palazzo in via Marconi. I fatti sono accaduti poco dopo la mezza. Come riporta Edizione Caserta, all’interno della casa viveva una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Non vogliono essere chiamati eroi ma lavorare senza paura. È l'appello degli infermieri, nella giornata in cui si d… - AdmiralReloade1 : @MaxWynes Deve vivere nella paura per il resto dei suoi anni! - massi67bg : @ilgiornale Ma sono solo io che penso che questa è la più grande rimbambita nella storia dei banchieri? Da quando s… - Adele_Fran : RT @RadioBlueNoteIn: Quando facciamo le attraversate sappiamo i rischi che corriamo. Le facciamo tenendoci stretti stretti per non aver pau… - andreatartoni : Tu vuoi farmi parlare d’amore, Questo non significa che si debba aver paura di cadere,e soprattutto di precipitare… -