Paura in Turchia, Fiorentina aggredita: i tifosi invadono il campo, rotto il naso a Bianco

È finita con il naso rotto per il giovane centrocampista Alessandro Bianco, ma poteva andare anche peggio: sul campo turco del Sivasspor la Fiorentina ha vissuto attimi di panico quando, dopo il gol del 4-1 di Gaetano Castrovilli, alcuni tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco e aggredito i giocatori viola. Uno di loro ha sferrato un pugno al volto di Bianco e gli ha rotto il naso. Un episodio vergognoso e gravissimo, ancora di più in un match europeo valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina ha vinto 4 a 1 e passato il turno, ma l'allenatore Vincenzo Italiano ha voluto sottolineare quanto sia preoccupante quello che è accaduto.

