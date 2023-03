Patrizia Rossetti sull’amore tra Oriana e Daniele: “È presa” (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. La scelta della seconda finalista ha fatto molto discutere, ma anche il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è stato da meno. L’argomento è stato trattato anche durante il consueto appuntamento del GF Vip Party. In particolare, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno chiesto a Patrizia Rossetti di esprimere il suo pensiero su questa controversa coppia. Le risposte dell’ex conduttrice non si sono fatte attendere. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Patrizia Rossetti si espone su Daniele Dal Moro: “Ha i suoi principi” Patrizia Rossetti non ha vissuto l’inizio della storia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. La scelta della seconda finalista ha fatto molto discutere, ma anche il rapporto traMarzoli eDal Moro non è stato da meno. L’argomento è stato trattato anche durante il consueto appuntamento del GF Vip Party. In particolare, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno chiesto adi esprimere il suo pensiero su questa controversa coppia. Le risposte dell’ex conduttrice non si sono fatte attendere. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,si espone suDal Moro: “Ha i suoi principi”non ha vissuto l’inizio della storia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Rossetti, Davide Donadei, Marco Giro, Cristina Marzoli… e natura… - tuttopuntotv : Patrizia Rossetti sull’amore tra Oriana e Daniele: “È presa” #gfvip #gfvip7 #GFVipParty #PattyLipstick #nicotiners… - MariaGi79444146 : @BiasiErika Patrizia Rossetti stava male ha preso le sue cose ed è andata via - VeraBarbara4 : È stata fatta una polemica per le frasi assolutamente fuori luogo e giustamente riprese di Patrizia Rossetti e Wilm… - donnalisivita_ : RT @commentandovi: Patrizia Rossetti: 'io spero che la seconda finalista sia un'altra donna stasera, parteggio per Antonellina perché ha fa… -