Parlamento, stallo totale sulla Vigilanza Rai (Di venerdì 17 marzo 2023) Non c’è ancora una convocazione per la commissione di Vigilanza, l’elezione del presidente dell’organo parlamentare che si occupa della tv pubblica potrebbe richiedere ancora qualche giorno. Informalmente si era parlato di una riunione martedì prossimo alle 13, ma – riferisce più di un membro della Vigilanza – “ancora non è arrivata nessuna convocazione ufficiale”. Il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Non c’è ancora una convocazione per la commissione di, l’elezione del presidente dell’organo parlamentare che si occupa della tv pubblica potrebbe richiedere ancora qualche giorno. Informalmente si era parlato di una riunione martedì prossimo alle 13, ma – riferisce più di un membro della– “ancora non è arrivata nessuna convocazione ufficiale”. Il ... TAG24.

