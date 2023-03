(Di venerdì 17 marzo 2023) - Da ieri, manifestazioni in molte città, con caos e scontri aper la decisione del presidente Macron di evitare il voto del Parlamento per approvare la legge che innalza l'età pensionabile da ...

- Da ieri, manifestazioni in molte città, con caos e scontri aper la decisione del presidente Macron di evitare il voto del Parlamento per approvare la legge che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anniNon va tanto meglio a Madrid - 4,31%, Londra - 3,81%,- 3,58%, Francoforte - 3,25%, ... I rendimenti arretrano anche per la carta italiana, ma lo spread si. In chiusura 192 punti base (+7,...Le notizie di oggi dalle CapitaliInfluencer: la Francia prova la via della regolamentazione. Per saperne di più /// BRUXELLES Qatargate: la macchia si, coinvolta l'eurodeputata belga ...

Parigi, si allarga la protesta contro la riforma sulle pensioni: 300 arresti TGLA7

Da ieri, manifestazioni in molte città, con caos e scontri a Parigi per la decisione del presidente Macron di evitare il voto del Parlamento per approvare la legge che innalza l'età pensionabile da 62 ...Quello allargato SPI guadagnava lo 0,69% a 14'120,00 punti. Avvio in positivo anche sulle principali piazze europee: a Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,9% a 7089 punti, a Londra il FTSE 100 sale dello 0 ...